Zakład Ubezpieczeń Społecznych namawia emerytów i rencistów do zakładania elektronicznej wersji legitymacji. Jakie są korzyści?

Dokument potwierdzający to, że ktoś jest emerytem lub rencistą ZUS, można mieć na własnym urządzeniu mobilnym np. telefonie.

Korzystanie z elektronicznej opcji dokumentu nie wymaga żadnych starań, wysyłania wniosków czy wypełniania formularzy.

- Żeby pobrać mLegitymację wystarczy w telefonie bądź smartfonie zainstalować bezpłatną aplikację mObywatel. Po zalogowaniu trzeba wybrać „Dodaj dokument” i z listy wybrać legitymację emeryta-rencisty. Ten elektroniczny dokument jest tak samo ważny

i honorowany jak legitymacja w postaci plastikowej karty. Warto pamiętać, że aby dodać w mObywatelu legitymację ZUS, wcześniej należy dodać w tej aplikacji elektroniczny dowód osobisty – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Dzięki mLegitymacji senior może szybko i bezpiecznie potwierdzić, że jest świadczeniobiorcą ZUS, że ma prawo do świadczeń zdrowotnych i że dzięki niej jest uprawniony do ulg, które przysługują emerytom lub rencistom (np. zniżek do biletów).