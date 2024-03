ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrała 2:3 z Projektem Warszawa w meczu 27. kolejki PlusLigi. Miała już rywali na deskach...

ZAKSA rozpoczęła mecz bardzo mocno. Widać było, ile dla tej drużyny znaczy zdrowy Aleksander Śliwka. W pierwszym secie goście grali bardzo dobrze, powiększając swoją przewagę do stanu 19:13. Przy zagrywce Andrzeja Wrony Projekt odrobił kilka punktów straty. Potem jeszcze doszedł ZAKSĘ. Kędzierzynianie utrzymali niewielkie prowadzenie 22:21, a 3 ostatnie akcje należały do nich.

ZAKSA jechała do Warszawy skazana na pożarcie. Projekt zajmował 3. miejsce w tabeli, a przez sporą część tego sezonu był w pierwszej dwójce. Dość powiedzieć, że pierwszą porażkę w tym sezonie siatkarze z Warszawy zanotowali dopiero w 8. kolejce. Ostatnie tygodnie mieli gorsze, przegrali spotkanie na szczycie z Jastrzębskim Węglem 0:3. Wcześniej odpadli w półfinale Pucharu Polski z Aluronem Wartą Zawiercie 1:3.

Drugi set to kontynuacja rewelacyjnej gry gości, którzy od początku do końca powiększali swoją przewagę. Projekt nie potrafił przeciwstawić się im w żadnym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Ostatecznie wicemistrzowie Polski wygrali tę część do 16.

Trzeci set to na początku dobra gra Projektu, który po ataku Firleja prowadził 8:5. Później jednak gra się wyrównała i w połowie partii żadna z drużyn nie była w stanie osiągnąć przewagi. W końcówce jednak Bartosz Bednorz został zablokowany i gospodarze wyszli na prowadzenie 20:18. ZAKSA się jednak nie poddała, a po asie Paszyckiego to ona wygrywała 22:21. Ostatecznie to jednak Projekt zwyciężył w tym secie 25:23.