Zamknięcie dk 46 w Grodźcu. Będzie możliwość przejazdu, ale nie dla wszystkich

- Przepustowość alternatywnych dróg lokalnych jest na tyle mała, że wzmożony ruch spowodowałby spore utrudnienia w tym rejonie - mówi Zbigniew Bahryj z UGiM w Ozimku. - Dlatego osoby dojeżdżające samochodami osobowymi do pracy z Grodźca, Chobia oraz Kniei otrzymają stosowne zgody na warunkowy przejazd. Ta sama sytuacja dotyczy osób jadących do szkoły. W obu przypadkach trzeba będzie jednak udowodnić, że prośba o taką zgodę jest związana właśnie z dojazdem do pracy czy do szkoły