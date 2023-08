Zanieczyszczona woda w Opolu. Wciąż nie wolno jej pić! Odnaleziono w nich obecność bakterii grupy coli

Z komunikatu z 28 sierpnia spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu informuje, że pomimo podjęcia szeregu działań, do chwili obecnej nie udało się całkowicie wyeliminować zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. W wodzie odnaleziono obecność bakterii grupy coli. Oznacza to, że woda nie nadaje się do spożycia, nawet po przegotowaniu.

- W związku z powyższym konieczne jest przedłużenie przerwy w dostawie wody, do czasu uzyskania od Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzenia spełnienia wymagań w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – tłumaczy Justyna Śliwka z WiK Opole.

- Przyjęte dotychczas działania naprawcze będą kontynuowane, jednocześnie pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby doprowadzić do jak najszybszego przywrócenia dostawy wody pitnej dla mieszkańców – dodaje.

Ostrzeżenie, które wydał opolski sanepid dotyczy części miasta Opola. Chodzi o posesje przy ulicach: