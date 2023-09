Zapasy. Orzeł Namysłów ma mistrza i mistrzynię Polski do lat 23

21-letnia Słomska rywalizowała w kategorii wagowej do 76 kg, a 20-letni Krupiński czynił to w kategorii do 65 kg. Oboje są podopiecznymi Marcina Marcinkiewicza.

Poza "złotym" duetem, Orła Namysłów w mistrzostwach Polski do lat 23 reprezentowali jeszcze trzej inni zapaśnicy. Z tego grona, które rywalizację ukończyło już poza strefą medalową, najlepiej spisał się Mateusz Buczkowski. Tak jak Krupiński, startował on w kat. do 65 kg, gdzie zajął 7. miejsce.

Na 10. lokacie uplasował się z kolei Kacper Bieleń (kat. do 86 kg), a 13. pozycja przypadła w udziale Szymonowi Sobkowowi (kat. do 97 kg).

Orzeł Namysłów to aktualnie najlepszy zapaśniczy klub na Opolszczyźnie i jeden z czołowych w całej Polsce. Istnieje od 1955 roku. Wychowało się w nim wielu zawodników, którzy osiągali sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Kilku jego przedstawicieli zabłysnęło też w prestiżowych zawodach międzynarodowych.