Zapasy. Wyniki zawodników Orła Namysłów znów godne odnotowania [ZDJĘCIA]

Jeden z obecnie najbardziej znanych przedstawicieli namysłowskiego klubu na międzynarodowej arenie zajął podczas europejskiego rozgrywanego w Budapeszcie 7. miejsce.

W swoim pierwszym pojedynku, w rundzie kwalifikacyjnej, rywalizujący w kategorii do 92 kg Marcinkiewicz pokonał byłego wicemistrza Europy juniorów, Włocha Simone Ionnatoniego. Nie dał rady jednak przebrnąć ćwierćfinału, w którym lepszy od niego okazał się Azer Osman Nurmagomiedow - brązowy medalista mistrzostw świata seniorów z 2021 roku i mistrz świata do lat 23. Później jednak pogromca namysłowianina przegrał swoją walkę półfinałową, przez co automatycznie namysłowianie stracił szansę na walkę w repasażach i tym samym, w dalszej kolejności, sięgnięcie po brązowy krążek.

Sześć medali poczas II Pucharu Polski Kadetów i Kadetek U-17 w Kołobrzegu wywalczyli z kolei młodsi przedstawiciele Orła.

Po złoto sięgnęli Maksymilian Niedźwiecki (kat. do 45 kg) i Patryk Bratosiewicz (kat. do 65 kg). Ze srebra cieszyli się Kinga Wojnarska (kat. do 61 kg) oraz Gracjan Matyjasek ( kat. do 65 kg). Brąz zdobyli natomiast Asztemborski ( kat. do 45 kg), a także Oskar Niedźwiecki (kat. do 48 kg).