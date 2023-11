Zarobki w policji 2023. Jesteście zaskoczeni wypłatami? Funkcjonariusze mają też sporo bonusów. Sprawdźcie, czy warto zostać stróżem prawa Sławomir Draguła

Komendy wojewódzkie policji w całym kraju wciąż szukają chętnych do służby. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Ile zarabiają policjanci i jak dostać się do służby? Sprawdźcie.