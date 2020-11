Zdalne nauczanie okiem dyrektorki II LO i jej uczniów

Godzina 16:00 - Wicedyrektorka Ania wpada na rozwiązanie: znajomy informatyk poleca platformę giganta Microsoft - bo ten nie zawiedzie. Jest dostępna przez e-dziennik. - Cudownie! Ania zajmie się kwestiami technicznymi, ja przygotuję ideę - jak pracować zdalnie. Muszę pamiętać o równomiernym obciążeniu uczniów, zróżnicowaniu zajęć, możliwościach psychofizycznych uczniów - to z rozporządzenia - wszystko ze świadomością braku sprzętu wśród uczniów i nauczycieli. Najważniejsze, żeby nauczyciele zrozumieli ideę zdalnego nauczania, chcieli poznać nowe narzędzie. Uczniów nie wolno przykuć do komputera. Nauczyciele i tak będą mieli dosyć pracy, przygotowując się do nowej formy zajęć. Trzeba odchudzić plan.

Niedziela, 22 marca 2020. Telefon do informatyka: Trzeba wprowadzić nową siatkę godzin, zwykle plan dla naszej szkoły układa się w 3 tygodnie, tym razem mamy trzy dni… Mało czasu. Trzeba przygotować zdalną radę pedagogiczną. Nauczyciele muszą poznać sami narzędzie, ściągnąć aplikację na swój komputer, laptop. A co, jeśli powiedzą, że nie będą pracowali na swoim sprzęcie? Jak przekonać starszych pracowników do zdalnych lekcji? Kto pomoże im przez telefon zainstalować program?

Szybko zaczęło też doskwierać poczucie pustki. Ten stan do końca zdalnej nauki nie chciał ustąpić. Myślę, iż było to spowodowane brakiem szkoły, rutyny, a nawet zgiełku na korytarzach. Wszystkim nam doskwierał ten sam problem. Utrzymywaliśmy ciągły kontakt on-line, jednak nie było to to samo, co przedtem. Wszystkim brakowało prawdziwego kontaktu, którego nawet najlepsze połączenie wifi nie było w stanie zapewnić. Z czasem wspomnienia nawet najnudniejszych lekcji w szkole wydawały się niezwykle ciekawe, choćby dlatego, że odbywały się „normalnie”. Siedząc sama przy biurku, wsłuchując się w monolog nauczyciela, doszłam do wniosku, iż powinnam częściej zauważać i doceniać to, co wydaje się oczywiste.