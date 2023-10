Zdanie domowe dla ASG Stanley Futsal Team Brzeg: poprawić przedłużone rzuty karne

Ówczesny wicelider (aktualny lider) przeważał w tym spotkaniu, choć do przerwy był w stanie udokumentować to tylko jedną bramką. Było tak m.in. dzięki znakomitej postawie golkipera drużyny przyjezdnej – Rafała Krzyśki, który wyszedł zwycięsko z kilku bardzo trudnych sytuacji.

Skapitulował tylko w 11. minucie, gdy brzeżanie źle chcieli rozegrać akcję od własnej bramki. Futsalówka została przejęta przez rywala, który następnie minął bramkarza i umieścił piłkę w siatce. Bardzo blisko wyrównania w 20. minucie był Paweł Boczarski, ale jego strzał był delikatnie chybiony.

Inaczej było w 24. minucie, gdy Jakub Rabanda znalazł się tuż Aleksandrem Waszką i bardzo pewnym uderzeniem umieścił piłkę tuż przy słupku.

Czas mijał, a wraz z nim kumulowały się również faule, i to po obu stronach. To doprowadziło do przedłużonych rzutów karnych – dwóch dla Gwiazdy i trzech dla Futsal Teamu. Wykorzystany był tylko jeden, w dodatku przez miejscowych. Mało tego, gdy brzeżanie wycofali bramkarza, chcąc doprowadzić do remisu, stracili kolejnego gola i w konsekwencji przegrali dwiema bramkami.

PKO Gwiazda Ruda Śląska – ASG Stanley Futsal Team Brzeg 3:1 (1:0)

Bramka (Brzeg): Rabanda

Futsal Team: Krzyśka, Yaremchuk – Makowski, Kędra, Matejko, Suchodolski, Krawców, Rabanda, Kucharski, Gancarczyk, Antos, Boczarski, Dykus