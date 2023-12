Złota Setka Opolszczyzny. Zobacz pełne wyniki rankigów Politechniki Opolskiej i nto

- To był ciężki rok dla każdego przedsiębiorcy ze względu na to, co się dzieje na wschodnią granicą, ze względu na inflację czy zmiany cen na rynku paliw na rynkach światowych – mówi Paweł Jamski z Grupy Kapitałowej Unimot. - Dwa ciosy, które otrzymała gospodarka – Covid i wojna na Ukrainie, spowodowała, że ekonomia mocno zwolniła. Nie będzie łatwo wyjść z tego w roku 2024. Miejmy nadzieję, że to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, nie rozleje się na cały świat.