Zmarł Janusz Ireneusz Wójcik, poeta, animator kultury, samorządowiec

Kilka dni temu Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu wydała zbiór jego poezji – „Wiersze wybrane”. Został on opatrzony wspaniałymi rycinami miejsc bliskich zmarłemu.

Śląsk Opolski stracił ważną postać w sferze kultury - mówi prof. Stanisław Sławomir Nicieja, były rektor UO. - Był człowiekiem wielkiej aktywności. Zorganizował Najazd Poetów na Brzeg, przyciągając corocznie ok. 150 twórców z różnych krajów europejskich. Przyjaźnił się z poetami, z aktorami. Sam był dobrym poetą. To dla niego przyjeżdżał na Opolszczyznę Wojciech Siemion. Janusz Wójcik był znakomitym mówcą, co w Polsce jest rzadką umiejętnością. Świetnie oczytany odegrał ważną rolę wżyciu kulturalnym regionu. Przez lata pisał do miesięcznika "Śląsk" kulturalną kronikę Opola. Będzie tam zaglądał każdy, kto zechce pisać o kulturze na Opolszczyźnie. Kochał kulturę, był bardzo skromnym człowiekiem. Był mi bliski. Przez czas choroby podtrzymywałem go na duchu. Przez takie odejścia jak jego Opole pustoszeje.