Zmarł Tadeusz Rutko - radny, strażak i zapalony działkowiec z Olesna

ROZMOWA Prof. Zbigniew Mikołejko: Doświadczenie pandemii otworzyło nam w pewnej mierze oczy na śmierć

Mniej lub bardziej syte społeczeństwa szeroko pojętego Zachodu, do których zalicza się także Polska, wyrugowały mocno świadomość śmierci ze swoich codziennych przeżyć i doznań. Przemijanie, chorowanie, śmierć były tutaj jakby „nie na miejscu”, jakby „nie pasowały” do tej krainy ułudy. I trzeba było je wypchnąć poza niewidoczną, lecz żelazną kurtynę - do domów opieki społecznej, do hospicjów, za białe parawany szpitali, w ręce „specjalistów od umierania”. No i teraz ta złudna kurtyna rozdarła się na dobre, niczym zasłona jerozolimskiej świątyni w chwili śmierci Jezusa – mówi prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko, filozof i historyk religii, kierownik Zakładu Badań nad Religią w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN