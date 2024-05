Zmiana na fotelu lidera. Podsumowanie 26. kolejki BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej

Co ciekawe, drużyna ta jako jedyna ze ścisłej czołówki nie zaliczyła w ostatniej serii gier potknięcia. Mało tego, swój domowy mecz z LZS-em Walce wygrała aż 8:0. Gwiazdą tej rywalizacji był Jakub Pielok, który aż pięciokrotnie posłał piłkę do bramki przeciwnika (z czego dwa razy z rzutu karnego).

Dzięki tej wygranej iPrime wskoczył na fotel lidera, ponieważ nieoczekiwaną wpadkę zanotowała Stal Brzeg. Podopieczni trenera Pawła Schmidta tylko bowiem zremisowali u siebie 0:0 z Polonią Karłowice. Takim samym wynikiem zakończyła się zresztą potyczka z udziałem Małejpanwi Ozimek. Ona zremisowała na wyjeździe z Protec Victorią Chróścice.

Tylko punkt do swojego konta dopisał też czwarty w stawce Ruch Zdzieszowice. Co prawda dobrze zaczął on wyjazdową potyczkę z Fortuną Głogówek, ale na starcie drugiej połowy to już gospodarze prowadzili 2:1, dzięki dwóm trafieniom Michała Koca. Zespół z Zdzieszowic remis uratował w końcówce, a zapewnił go James Kosia-Fomba.