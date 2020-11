Znaleziono szczątki wojskowego samolotu rozbitego pod Dziergowicami. Na pokładzie był skarb. Co się z nim stało?

Wreszcie niedawno do pracy przystąpiła Śląska Grupa Eksploracyjna, zrzeszająca poszukiwaczy rozmaitych artefaktów. Eksploratorzy wytyczyli 70-hektarowy obszar w lesie między Dziergowicami a Rudami Raciborskimi, gdzie przebiega granica woj. śląskiego i opolskiego.

Katastrofa wydarzyła się 4 sierpnia 1919 roku. Samolot Zeppelin Staaken R XIV. był jednym z kilku, które miały posłużyć do przetransportowania pieniędzy i prawdopodobnie także złota, które było gromadzone w Niemczech na potrzeby działań wojennych i utrzymania kruchej niepodległości Ukrainy.

- Będziemy wracać tam, by kontynuować poszukiwania - mówi Piotr Konarski. W przyszłości w miejscu katastrofy być może stanie tablica pamiątkowa i informacyjna.

Najcenniejsze to tabliczki znamionowe, w tym tabliczka z kompasu. Ten bowiem znajdował się w kokpicie co oznacza, że runęła tu cała maszyna a nie tylko jej fragment.

Wreszcie eksploratorom udało się znaleźć blaszkę z napisem "Zeppelin-Werke G.m.b.H. Staaken". To właśnie samolot tej produkcji miał się rozbić pod Dziergowicami 101 lat temu. Potem znaleziono jeszcze wiele innych elementów.

Do dziś nie wiadomo, co było przyczyną wypadku, a także co stało się ze skarbem, który był na pokładzie. Podobno byli świadkowie, którzy widzieli jak tuż przed katastrofą z pokładu wyrzucano jakieś skrzynie.

W artykułach z Nowin Raciborskich sprzed 101 lat można znaleźć informacje, że na miejscu katastrofy znaleziono dwie skrzynie wypełnione pieniędzmi. Członkowie Śląskiej Grupy Eksploracyjnej postarają się dotrzeć do jakiegoś listu przewozowego, jeśli takowy w ogóle istnieje w jakichś niemieckich albo ukraińskich archiwach. Wtedy być może dowiemy się czegoś więcej na temat tej zagadkowej katastrofy.