Znów głośno o Janie Chłodnickim, młodym opolskim tenisiście. Na jego koncie kolejny duży sukces

Decydujące o ich awansie do turnieju finałowego okazało się natomiast drugie spotkanie, w którym Polacy mierzyli się z reprezentantami Szwecji. W tej rywalizacji poszło im nieco trudniej, ale zwyciężyli w niej 2:1 i tym samym już przed starciem finałowym zapewnili sobie awans do zawodów, w których wystąpią już absolutnie najlepsze drużyny w Europie.

Przepustkę do tych zawodów, których pełna nazwa to Finał Drużynowych Mistrzostw Europy - Tennis Europe Winter Cups by Dunlop, opolanin wraz ze swoimi kolegami z reprezentacji Polski wywalczył podczas turnieju w tureckiej Bursie, który odbył się w dniach 2-4 lutego.

Być może okazję do rewanżu na nich otrzymają już wkrótce, właśnie podczas finału Drużynowych Mistrzostw Europy. Odbędzie się on bowiem niedługo, bo w dniach 16-18 lutego we francuskim Ronchin. O medale powalczy tam osiem najlepszych europejskich ekip.

Jan Chłodnicki tenisowe treningi rozpoczął już w wieku 5 lat. Mimo że cały czas silnie jest związany z Opolszczyzną, reprezentuje aktualnie barwy Górnika Bytom.

- Wynika to z tego, że w Opolu nie ma żadnego klubu tenisowego - tłumaczy Aleksandra Chłodnicka, mama Janka. - Janek zaczął trenować grę w tenisa jako 5-latek, ale garnął się do niego już dużo szybciej. Jako że oboje z mężem również gramy amatorsko, nasz syn już mając zaledwie 1,5-roku brał nasze rakiety i odbijał gąbkową piłką o szafę. Z czasem na dobre połknął bakcyla i staramy się robić wszystko, by jak najlepiej kierować jego rozwojem.