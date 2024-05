Zorza polarna nad województwem opolskim! Niesamowite zdjęcia naszych Czytelników

Zorza polarna. Skąd się bierze?

Powstawanie zjawiska związane jest z przepływem prądu w jonosferze na wysokości około 100 km ponad powierzchnią Ziemi, w obszarze przenikania pasów radiacyjnych i górnej atmosfery ziemskiej. To efekt silnych rozbłysków na Słońcu, czyli wyrzutów plazmy w przestrzeń kosmiczną. Gdy docierają one do naszej planety, nagle i silnie zmienia się za ich sprawą ziemskie pole magnetyczne. To z kolei powoduje, że na niebie obserwować możemy wspaniałe barwne widowisko czyli zorze polarne. Warto wiedzieć, że świecenie zorzowe tworzy ponad 270 linii emisyjnych, głównie tlenu i azotu.