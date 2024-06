Źródło w Dobrodzieniu to festiwal jedyny w swoim rodzaju. Tutaj promuje się wielokulturowość i wzajemny szacunek

W ramach Źródła można oglądać wystawy:

Spacer śladami dobrodzieńskich Żydów poprowadził Paweł Mrozek, znawca historii Dobrodzienia.

W panel dyskusyjnym o sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i na Opolszczyźnie rozmawiali: Rafał Bartek (przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim), Bernard Gaida (wiceprezydent Federalnego Związku Europejskich Grup Narodowościowych FUEN) oraz Mariola Abkowicz (przewodnicząca Związku Karaimów Polskich, członkini Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych).

- Ogólnopolskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Źródło" to ważne wydarzenie w kalendarzu kulturalnym Dobrodzienia. To święto tolerancji, otwartości i wzajemnego szacunku - dodaje Monika Kabat. - Już teraz zapraszamy do Dobrodzienia na 27. Źródło za rok!