Żużel. Lany Poniedziałek w Opolu pod znakiem Turnieju o Złoty Kask

Po raz drugi z rzędu będzie on zarazem Memoriałem Jerzego Szczakiela, rodowitego opolanina i jednego z najlepszych polskich żużlowców w historii - indywidualnego mistrza świata z 1973 roku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, czyli przede wszystkim dopisze pogoda, zmagania na stadionie przy ul. Wschodniej w Opolu rozpoczną się o godz. 14.

Turniej o Złoty Kask to zawody z bardzo długą tradycją. Cyklicznie organizowane są one już od 1961 roku i regularnie możemy w nich oglądać najlepszych polskich żużlowców. Nie inaczej będzie w 2022 roku w Opolu.

Najbardziej znanym nazwiskiem na liście startowej jest oczywiście indywidualny mistrz świata z 2019 i 2020 roku, czyli Bartosz Zmarzlik, na co dzień w Polsce reprezentujący barwy klubu Moje Bermudy Stal Gorzów Wielkopolski. To właśnie on zwyciężył również w dwóch ostatnich edycjach Turnieju o Złoty Kask.