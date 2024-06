Zwycięzca Debiutów w Opolu: "Inny nie znaczy gorszy". Kim jest Norbert Wronka, który skradł serca jury?

Oczywiście, że tak. Niemen to legenda i jego utwory są pełne głębi i emocji. Na początku obawiałem się, czy dam radę oddać tę wyjątkową atmosferę jego muzyki. Bałem się, że mogę nie sprostać oczekiwaniom, zarówno publiczności, jak i własnym. Jednak to wyzwanie było dla mnie także ogromną motywacją. Chciałem pokazać, że nawet młode pokolenie potrafi docenić i zinterpretować twórczość takiego artysty.

Norbert Wronka: Dziękuję bardzo! Emocje są ogromne. Wciąż trudno mi uwierzyć, że to się naprawdę stało. Opole to już było spełnienie moich marzeń, a zdobycie Karolinki wydawało się czymś bardzo odległym. Na początku bardzo się bałem, ale chciałem pokazać przede wszystkim w tym utworze siebie i swoje emocje.

Mateusz Majnusz: Norbercie, gratulacje z okazji zdobycia Karolinki. Jakie to uczucie wystąpić po raz pierwszy na scenie w Opolu i od razu zwyciężyć?

Przygotowania były bardzo intensywne. Słuchałem oryginalnych nagrań Niemena, analizowałem teksty i starałem się zrozumieć, co chciał przekazać przez swoje utwory. Pracowałem także nad własną interpretacją, żeby dodać coś od siebie, ale jednocześnie nie zatracić ducha oryginału. Miałem wsparcie świetnych muzyków i nauczycieli, którzy pomagali mi przygotować się technicznie i emocjonalnie.

Jak przygotowywałeś się do tego występu?

Chciałem zaznaczyć, że inność nie oznacza gorszości. Niemen był inny, często o tym mówił, i trzeba doceniać tę różnorodność. Chciałem, żeby moja interpretacja pokazała, że bycie sobą jest wartościowe, niezależnie od opinii innych. Wszyscy powinniśmy być sobą i nie przejmować się tym, co mówią inni.

Co było dla ciebie najważniejsze w tym występie?

Czy ta inność wpływa na twoją twórczość?

Myślę, że tak. Ma to swoich fanów i przeciwników, zwłaszcza że Polska nie jest do końca otwartym krajem na różnorodność. Bardzo się cieszę, że mogę pokazywać, że można być sobą i zdobywać nagrody. To pokazuje, że autentyczność jest ważna i że opłaca się być sobą.