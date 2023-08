Żyją jak w więzieniach, chociaż wydali majątki na mieszkania. Oto największe współczesne absurdy budowlane 26.08.2023

Ceny mieszkań szybują i jedyne co wiadomo, to że z roku na rok będzie jeszcze drożej. Pomimo ograniczeń kredytowych, deweloperzy wciąż budują na potęgę. Wątpliwości budzą jednak rozwiązania stosowane przez niektórych inwestorów. Absurdalnie małe ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. Do tego dochodzą coraz częstsze osiedla identycznych domów, które budzą skojarzenia z przeszłością.

Przykłady "patodeweloperki" śledzi i publikuje facebookowy profil "Polskie Obozy Mieszkaniowe". Niektóre zdjęcia, które można tam znaleźć przyprawiają o ból głowy.