100 biegaczy wystartowało spod młyna majora „Łupaszki”. Ta trasa jest wyjątkowa

Tegoroczny głubczycki bieg „Tropem Wilczym” był 10 edycją wydarzenia w tym mieście. Warto dodać, że w 2022 roku podczas zorganizowanej w Belwederze uroczystej gali X-lecia biegu edycja głubczycka została wyróżniona za najpiękniejszą trasę.

Organizatorami biegu „Tropem Wilczym” corocznie są: opolski oddział Stowarzyszanie Odra-Niemen i głubczyckie środowisko Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Głubczycki Klub Biegacza „Marysieńka".

- Jest to zawsze ogrom pracy, ale warto to robić. Po co? Po to, by pamiętać, żeby nasze dzieci pamiętały o tym, że był ktoś taki jak żołnierze wyklęci, co robili i co dzięki nim mamy dzisiaj – dodaje Agata Janicka.