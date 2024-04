Porażka MKS-u Kluczbork 0:4 z Górnikiem Polkowice. To druga porażka z rzędu biało-niebieskich

MKS Kluczbork wpadł w lekki kryzys, bo tak można mówić o drużynie, która wcześniej ostatni mecz przegrała we wrześniu (0:2 także z Górnikiem Polkowice). MKS wyśrubował rekord ligi do 15 meczów bez porażki, a teraz nie zdobył nawet punktu w dwóch ostatnich spotkaniach. O ile mecz z Cariną Gubin można potraktować w ramach wypadku przy pracy, to wysoka porażka z Górnikiem Polkowice zaczyna budzić obawy w kontekście awansu do II ligi.

Wynik 0:4 może być trochę mylący, bo goście z Kluczborka zagrali dobrą pierwszą połowę. Bramkę dla Górnika kapitalnym strzałem z rzutu wolnego zdobył Filip Baranowski w 21. minucie spotkania. Do przerwy nie padło już więcej goli i gospodarze prowadzili 1:0.

Więcej działo się w drugiej części, w której Kacper Adamczyk w 59. minucie podwyższył prowadzenie Górnika na 2:0. O ile MKS mógł jeszcze mieć nadzieje na to, że w końcówce jeszcze powalczy, to zostały one rozwiane w 68. minucie po czerwonej kartce, którą obejrzał Dawid Rachel. Od tego momentu goście musieli sobie radzić w osłabieniu.