12 najtańszych samochodów używanych w Opolu i województwie opolskim. Wystarczy już 1200 złotych, żeby jeździć [ZDJĘCIA]

Według raportu Barometr AAA AUTO, mediana ceny (czyli średniej arytmetyczna) używanego auta we wrześniu 2023 r. wyniosła 32.900 zł. To również niemała kwota.

Sprawdziliśmy, jakie są aktualnie do kupienia tanie samochody używane w Opolu i województwie opolskim. Zobaczcie:

Wśród najtańszych samochodów używanych, które można kupić w Opolu i w regionie, króluje jedna marka: Volkswagen. Passat, Golf, Bora, Lupo - do wyboru, do koloru. I to w kwocie do 3 tysięcy złotych.