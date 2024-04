Jest umowa na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Chodzi o odcinek Olesno - Kluczbork Mirosław Dragon

W 2023 roku otwarto do ruchu 25-kilometrową obwodnicę Olesna. Teraz te odcinek drogi S11 zostanie przedłużony aż do Kluczborka, a w kolejnych etapach aż do Kępna. Umowa jest już podpisana. Sprawdziliśmy, kiedy trasa będzie gotowa.