1500 złotych na przygotowanie świąt Bożego Narodzenia 2023. Dla niektórych to równowartość miesięcznego utrzymania

Święta za chwilówkę

Według GUS statystyczne gospodarstwo domowe na Opolszczyźnie rozporządzało kwotą 1561 złotych na osobę w rodzinie (dane za grudzień 2022). Przygotowanie świąt pochłonie tym ludziom praktycznie cały miesięczny budżet. Zrobienie świątecznych zakupów będzie szczególnie trudne dla ok. 20 tysięcy bezrobotnych osób w województwie. Podobnie dla ok. 20 tysięcy osób pobierających emerytury czy renty poniżej minimalnej kwoty świadczenia – 1445 złotych netto. .

Polowanie na okazję

Oszczędnym pozostaje szukanie promocji i okazji. Drzewka choinkowe taniej kupimy w siedzibach nadleśnictw i wybranych leśnictwach na terenie Opolszczyzny. Nadleśnictwo Prudnik już opublikowało cennik, drzewko do 1,5 metra będzie kosztować 55 złotych, do 2,5 metra – 65 złotych. To nawet 30 – 40 złotych taniej od drzewek sklepach, ale trzeba pojechać do siedziby leśnictwa czy nadleśnictwa.