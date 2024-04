Śląski uznany przez Sejm za język regionalny. Ta decyzja otwiera nowe możliwości

Dyskusja o tym, czy śląski jest odrębnym językiem regionalnym toczy się od kilkunastu lat. Pierwsza próba zmiany jego statusu była przeprowadzona jeszcze w 2007 r., ale bezskutecznie.

Do tej pory statusem języka regionalnego cieszył tylko kaszubski, dlatego mieszkańcy Śląska domagali się podobnych praw także dla siebie.

W piątek Sejm uchwalił nowe przepisy, które uznają śląski za język regionalny. Pomysł był popierany przez posłów KO, Trzeciej Drogi i Lewicy.

Tak głosowali posłowie ws. uznania śląskiego za język regionalny:

236 posłów - ZA

186 posłów - PRZECIW

5 wstrzymało się od głosu

Przeciwni byli posłowie PiS i Konfederacji. sejm.gov.pl

Ustawa trafi teraz do Senatu i jeśli tam zyska aprobatę, to zostanie przekazana Prezydentowi do podpisania.