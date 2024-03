15-letni Dominik Wołowiec z Opola nie ma prawa jazdy, ale już wygrywa rajdy. Chce zostać zawodowym kierowcą rajdowym

15-letni rajdowiec z Opola cieszy się z pierwszych sukcesów, ale zachowuje zimną głowę.

- Radzę sobie, ale przede mną na pewno jest jeszcze dużo nauki, żeby być jeszcze szybszym - mówi Dominik Wołowiec.

Nastoletni rajdowiec z Opola ma też konkretny plan na kolejne lata. Zrobił już licencję rajdową, to znaczy przeszedł kurs i zdał egzamin, ale zgodnie z przepisami licencję otrzyma po ukończeniu 16 lat.

- Do ukończenia 18 lat chcę jeździć na różne rajdy i zdobywać doświadczenie. Potem trzeba będzie zdać prawko. To da mi przepustkę do startu we wszystkich rajdach. Za 10 lat chciałbym być zawodowym kierowcą rajdowym i mieć fajną rajdówkę, która się nie psuje - mówi Dominik Wołowiec. - Na przykład Toyotę Yaris GR, bo to fajne auto do rajdów.