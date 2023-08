18-letni kierowca mercedesa pędził autostradą A4 z prędkością ponad 200 km/h! Niedawno odebrał dopiero prawo jazdy Mirosław Dragon

Czy da się jechać z prędkością 200 kilometrów na godzinę na zatłoczonym opolskim odcinku autostrady A4? Da się, co udowodnili tylko w ciągu jednego dnia aż trzej kierowcy. Ale teraz słono za to zapłacą, a swoimi autami będą mogli teraz jeździć, ale co najwyżej jako pasażerowie.