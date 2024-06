25. Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego w Prudniku. Rękodzielnicy potrafią robić cuda

- Na drugą wystawę przyjechała już prawie setka wystawców - mówi Danuta Rzeszutko. - Hala LO była już zbyt ciasna. Na trzecią wystawę, na której było ok. 180 wystawców, musieliśmy poszukać większego miasta i wybraliśmy halę sportową Obuwnik. Organizacyjnie to było wielkie wyzwanie. Sprzęty pożyczaliśmy ze szkół, ławki, krzesła. Trzeba to było przewozić na miejsce. Polska jeszcze nie należała do Unii Europejskiej, nie mogliśmy korzystać z funduszy europejskich. Dopiero potem kupiliśmy swoje wyposażenie. Zawsze wspierali nas też radni i kolejni burmistrzowie.