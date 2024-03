3 liga (grupa 3). LZS Starowice Dolne zremisował z rezerwami Górnika Zabrze

Był to szósty remis, jaki w tym sezonie zanotowali starowiczanie.

Ich domową potyczkę z Górnikiem II z wyjazdową konfrontacją na starcie rozgrywek łączyło to, że do bramki rywala znów trafili w końcówce. W Zabrzu uczynili to dwukrotnie po 70. minucie, lecz wcześniej przeciwnicy trafili trzy razy i beniaminkowi nie udało się zdobyć nawet punktu.

Teraz też potyczka długo układała się lepiej dla zabrzan, którzy objęli prowadzenie w 48. minucie za sprawą trafienia Aleksandra Tobolika.

Zespół ze Starowic Dolnych walczył do końca i nagrodę za to odebrał w 86. minucie, kiedy to do wyrównania doprowadził Michał Skowron.

Mimo zdobytego "oczka", LZS Starowice Dolne i tak spadł w tabeli na ostatnie, 18. miejsce. Znajdujący się za nim przed rozpoczęciem 19. serii gier Raków II Częstochowa wygrał bowiem na wyjeździe 2:1 z Karkonoszami Jelenia Góra.

LZS Starowice Dolne – Górnik II Zabrze 1:1 (0:0)

Bramki: 0:1 Tobolik – 48., 1:1 Skowron – 86.

Starowice: P. Kowalczyk – K. Kowalczyk, Kozłowski, Jasiński (70. Rudnik), Zozula – Konstanty (55. Skowron), Czajkowski, Trochanowski (78. Zychowicz), Molochko, Roguła (55. Skopenko) – Setla (78. Nowosielski).

Żółte kartki (Starowice): Kozłowski, Zychowicz, Molochko.