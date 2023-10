3 liga (grupa 3). MKS Kluczbork nie sprostał Górnikowi Polkowice

Duży wpływ na przebieg tej rywalizacji miało to, co wydarzyło się w pierwszym kwadransie. Goście objęli bowiem prowadzenie już w 12. minucie, kiedy to wyprowadzony przez nich kontratak wykończył Filip Baranowski.

Potem gospodarze próbowali odrobić straty, ale musieli też być czujni, bo Górnik groźnie odpowiadał. Dobrze jednak bronił Miłosz Jaskuła i wynik do przerwy nie uległ zmianie.

Druga odsłona zaczęła się jednak bardzo podobnie jak pierwsza. Co kluczowe, znów po 12 minutach ekipa z Polkowic zdobyła bramkę. Jej zaliczkę powiększył Jewgienij Biłokin.

Tej różnicy MKS nie był już w stanie choćby minimalnie zniwelować i przegrał po raz trzeci w tym sezonie.

MKS Kluczbork – Górnik Polkowice 0:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Baranowski – 12., 0:2 Biłokin – 57.

MKS: Jaskuła – Maj, Trojanowski, Wiszniowski (80. Moś), Lechowicz – Napora (70. Rachel), Płonka, Nowak (80. Wienczek), Przybylski, D. Lewandowski – Tuszyński (18. Zawada).

Żółte kartki (MKS): Wiszniowski, Wienczek, Szczerbal (na ławce rezerwowych).