34-letni wspinacz spod Nysy Bartek Węgrzyn zginął w Alpach. Trwa zbiórka na sprowadzenie ciała do Polski

O tragicznym zdarzeniu informuje media niemieckie. Według raportu policji, w środę trzech alpinistów znalazło martwego wspinacza leżącego w śniegu w pobliżu wejścia na via ferratę. Wezwano lekarza pogotowia ratunkowego, który mógł jedynie potwierdzić, że mężczyzna nie żyje.

Niemieckie służby przyjmują, że do tragicznego wypadku doszło we wtorek (11 czerwca). W toku śledztwa ustalono, że alpinista wspinał się sam. Pokonał Hollental i kontynuował drogę na szczyt. Spadł z dużej wysokości z via ferraty. Prawdopodobne jest, że zsunął się po śniegu około 100 metrów w dół doliny. Przyczyną śmierci mogły być obrażenia odniesione podczas upadku.

Zugspitze to najwyższy szczyt Niemiec. Leży w Alpach Bawarskich, na granicy z Austrią. Góra mierzy 2962 m n.p.m.

Śledztwo dotyczące śmierci zostało już zakończone i ciało Polaka może zostać zabrane do domu. Niestety to bardzo kosztowna operacja. W internecie założono zbiórkę pieniędzy, które pomogą zorganizować ostatnią podróż Bartka. Celem jest zebranie 20 tys. złotych.