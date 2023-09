37-letni mieszkaniec Namysłowa urządził sobie w domu plantację marihuany. Wpadł w ręce policji

- Zebrany w sprawie materiał dowodowy, dał podstawy do przedstawienia zatrzymanemu zarzutu zorganizowania nielegalnej uprawy konopi indyjskich - informuje Łukasz Wróblewski. - Uprawa konopi innej niż włóknista zagrożona jest karą do 3 lat więzienia. Natomiast jeśli z uprawianej plantacji można uzyskać znaczne ilości narkotyków, kara wzrasta do 8 lat więzienia.