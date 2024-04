Ojciec trafił do szpitala, synem nie miał się kto zaopiekować. Wtedy wkroczyli policjanci

Krapkowiccy funkcjonariusze otrzymali informację, że w Zielinie (gm. Strzeleczki) pomocy potrzebuje 65-latek. Na miejsce pojechali sierż. Michał Cuch oraz sierż. Damian Miałkas. Senior nie był w stanie otworzyć drzwi, dlatego strażacy musieli zrobić to siłą. Poszkodowany, który - jak się okazało - przeszedł udar, wymagał specjalistycznej opieki medycznej, dlatego został on przetransportowany do szpitala. Interwencja skomplikowała się, gdy okazało się, że na miejscu jest również 40-letni syn chorego, który - z powodu niepełnosprawności intelektualnej - nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować.

- Mundurowi pomogli zaopiekować się nim oraz znaleźć dla niego miejsce, w którym otrzyma niezbędną opiekę do czasu powrotu swojego ojca do domu - wyjaśnia sierż. szt. Dominik Wilczek z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. - Trudność polegała na tym, że była sobota i kontakt z innymi placówkami pomocowymi był ograniczony. Po kilku godzinach sytuacja zakończyła się szczęśliwie. 40-latek dzięki uporowi osób zaangażowanych w pomoc trafił pod opiekę wykwalifikowanych specjalistów.