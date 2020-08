500 plus bon turystyczny 2020. Kto może skorzystać z bonu na wakacje, jak złożyć wniosek, kiedy dostaniemy pieniądze [28.08.2020]

Internauci często pytają, czy za pomocą bonu mogą zapłacić za pobyt w hotelu całej rodziny, czy jedynie za najmłodszych. Co do zasady bon, który został przyznany na dziecko, może pokryć usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne tylko dla niego.

Bon nie zależy od dochodów (tak samo jest w przypadku 500+). Świadczenie, w wysokości 500 złotych, będzie przyznawane na każde dziecko do 18. roku życia. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, zostanie powiększone o jedno dodatkowe świadczenie, co w sumie daje tysiąc złotych.

Co ważne, wartość bonu nie wlicza się do dochodu, uprawniającego do innych świadczeń i dodatków. To oznacza, że osoby korzystające ze świadczeń zależnych od dochodu, nie muszą się obawiać, że je stracą, gdy ich dzieci skorzystają z bonów.

Warto podkreślić, że bonu – w przeciwieństwie do Programu 500+ – nie dostaniemy w formie gotówki. Zostanie on wygenerowany elektronicznie po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Bon turystyczny krytykują również touroperatorzy.

- Wprowadzenie go w tej formule powoduje, że turystyka zagraniczna dostaje dodatkowy nóż w plecy w maksymalnie ciężkiej sytuacji. Skoro ktoś ma 500 czy tysiąc złotych do wykorzystania, ale nie może ich wydać na wyjazd do Bułgarii, płacąc polskiej firmie organizującej taki wyjazd, to decyduje się na wakacje w kraju – mówi Sławomir Jakubowski, właściciela biura podroży CC Travel. - We wszystkich wiodących kurortach ceny poszybowały makabrycznie do góry. Bon napędza tam klientów. Właściciele doskonale wiedzą, że tych klientów będą mieli, więc normalne prawo podaży i popytu powoduje wzrost cen.