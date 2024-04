Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego: Zielony Ład powinien być poddany rewizji

Prezes Motyka przedstawił też sytuację swojej branży w skali globalnej, przedstawiając liczne zestawienia, z których wynika, że ponad połowa światowej produkcji stali odbywa się w Chinach, a kolejnymi potentatami w tej dziedzinie są Indie i inne kraje azjatyckie, którym ani się śni wprowadzanie samobójczych samoograniczeń. Już teraz, tak jak Rosja, świetnie radzą sobie z omijaniem sankcji i ceł, i tylko czekają na upadek europejskiego przemysłu, by dyktować na tutejszych rynkach swoje produkty wcale nie w dumpingowych cenach.

O nie potępianie filozofii Zielonego Ładu zaapelował Andrzej Reclik prezes Cementowni Górażdże: - To jest kwestia odpowiedzialności, myślenia o tym jakie środowisko zostawimy następnym pokoleniom - mówił.

- Branża cementowa ograniczanie emisyjności rozpoczęła w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i dziś w odniesieniu do roku 1990 jesteśmy minus 30 proc. Walczymy o to by w ciągu dziesięciu kolejnych lat dojść do poziomu minus 40 proc. Trzeba tu dodać, że emisja CO2 w produkcji cementu nie wynika ze zużycia paliw, ale z reakcji chemicznej wytwarzania klinkieru. Koszt instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla to dziś inwestycja rzędu 1-1,5 mld zł, ale pomijając ten koszt, to do dziś nie wiadomo co potem z tym wychwyconym dwutlenkiem węgla mamy robić.