800 plus: Część rodziców w środę dostanie pieniądze. Reszta poczeka. Co z wnioskami?

800+ po nowemu. Co zrobić, żeby nie stracić pieniędzy?

- W pierwszych dniach czerwca rodzice otrzymają ponad miliard złotych – poinformował Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu. - Pierwsze wypłaty trafiły do osób, które mają ustaloną datę przelewu na drugi dzień każdego miesiąca. Kolejne transze będą realizowane w najbliższy poniedziałek.

Rodzice, którzy chcą zapewnić sobie ciągłość wypłat, muszą złożyć odpowiednie wnioski. Można to zrobić przez aplikację mZUS, bankowość elektroniczną, PUE ZUS oraz portal Emp@tia. Wnioski złożone w czerwcu zostaną rozpatrzone najpóźniej do końca sierpnia, z wyrównaniem od czerwca. Ważne jest, aby dotrzymać terminu 30 czerwca, gdyż wnioski złożone później nie będą kwalifikowane do wyrównania, a świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice nowo narodzonych dzieci, którzy mają trzy miesiące na złożenie dokumentów od dnia narodzin dziecka.