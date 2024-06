Starosta zwolnił zasłużonego dyrektora DPS-u w Kluczborku. Jest ogłoszony nowy konkurs

Krzysztof Dzierżyński jest dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku przy ul. Wołczyńskiej oraz jego filii przy ul. Sienkiewicza od 2018 roku.

Pojawiły się spekulacje, że powodem rozwiązania z nim umowy o pracę były względy polityczne, gdyż Krzysztofa Dzierżyńskiego zatrudnił poprzedni starosta Piotr Pośpiech.

Mirosław Birecki, obecny włodarz powiatu, zaprzecza i tłumaczy, iż zadecydowały względy prawne.

- To jest wynik kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który nakazał mi doprowadzenie zatrudnienia do stanu zgodnego z prawem. Nie mogłem się inaczej zachować, gdyż groziła mi nawet grzywna za niewykonanie zaleceń pokontrolnych w wysokości do 12 tysięcy złotych – wyjaśnia Mirosław Birecki. - Dlatego wypowiedziałem panu Dzierżyńskiemu umowę o pracę i ogłosiłem konkurs.