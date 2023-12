800 zł plus już od stycznia 2024. To musisz wiedzieć o wypłacie świadczenia w nowej wysokości. Trzeba złożyć wniosek o 800 plus? Sławomir Draguła

Opolski ZUS przygotowany jest do wypłat 800 plus.

Jak informuje opolski ZUS, nowa kwota świadczenia wychowawczego 800 plus wpłynie na konta niektórych rodziców już 2 stycznia 2024 roku. Dzięki temu do rodziców trafi 547 mln złotych co obejmie 684 tysięcy dzieci.