81. Tour de Pologne przejedzie przez południową Opolszczyznę. W tym roku meta będzie w Prudniku. To hołd dla Stanisława Szozdy

Przed rokiem mieszkańcy Opolszczyzny również mieli okazję kibicować kolarzom Tour de Pologne. Rozegrany 1 sierpnia czwarty etap wyścigu prowadził ze Strzelina do Opola między innymi przez Grodków, Niemodlin i Korfantów. Meta etapu znajdowała się na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką w Opolu.

W tym roku wyścig wystartuje 12 sierpnia we Wrocławiu i zakończy się 18 sierpnia w Krakowie. Czwarty etap zaplanowany na 15 sierpnia poprowadzi z Kłodzka do Prudnika. Lotne premie przewidziano w Otmuchowie i Głuchołazach. Meta znajdzie się na ul. Kościuszki czyli na krajowej drodze wjazdowej do Prudnika. Będzie to też pierwszy sprinterski finał tegorocznego wyścigu.