82-latek wyszedł z banku w centrum Opola. Został napadnięty i ugodzony nożem w klatkę piersiową Mirosław Dragon

82-letni mężczyzna wyszedł z banku z wypłaconymi pieniędzmi. Wtedy podbiegł do niego napastnik, który chciał mu wyrwać saszetkę, a kiedy senior się bronił, ugodził go nożem. 82-latek został przewieziony do szpitala.