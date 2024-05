Biskup Czaja: Nie zmieniajmy świata, weźmy się za reformowanie siebie. Diecezjalne Święto Rodziny w Jemielnicy

W Jemielnicy 1 maja kolejny raz zorganizowano Diecezjalne Święto Rodziny. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ordynariusz bp Andrzej Czaja. Obecny był także biskup pomocniczy diecezji opolskiej i rektor Bractwa Świętego Józefa bp Waldemar Musioł.

W wygłoszonym słowie biskup ordynariusz kolejny raz zwracał uwagę, że potrzebna jest reforma życia wspólnoty Kościoła, a zmiany każdy z nas powinien zacząć od refleksji i naprawy siebie. Jako wzór wskazał pierwszych chrześcijan, których charakteryzował jeden duch, jedno serce i trwanie w Chrystusie.

- Potrzeba, byśmy jako chrześcijanie stanowili w świecie wspólnotę uświęcenia, braterstwa, wspólnotę otwartą i służebną – przekonywał biskup Andrzej Czaja. – Nie ma co reformować świata. Weźmy się za reformowanie Kościoła, naszych parafii, rodzin, poczynając każdy od własnego serca. A to przyczyni się do przemiany świata. To chrześcijanie dokonali wielkiej przemiany świata w ówczesnym Cesarstwie Rzymskim, ale właśnie w ten sposób: bez debat, bez programu, bez wskazań, co mają czynić ludzie świata, tylko biorąc się za siebie, podejmując trud życia na miarę chrystusowej Ewangelii.