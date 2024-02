A gdyby Axl Rose śpiewał: "Przestoń ślimtać"? Oto śląskie tytuły słynnych światowych przebojów muzycznych

Pamiętacie film „Titanic", którego głównymi bohaterami byli Leonardo diCaprio i Kate Winslet. Grani przez nich ubogi Jack i bogata Rose zakochali się w sobie bez opamiętania. Ich miłości w filmie towarzyszył w tle słynny przebój Celine Dion „My Heart Will Go On".

Once more, you open the door

And my heart will go

Jak ta miłosna ballada brzmiałaby po śląsku?

Jeszcze roz odymkniesz dwiyrze

i zaś byda mieć hercklekoty!

Tak żartobliwie przetłumaczył tę piosenkę Marcin Melon, rechtor, pisorz i nowiniorz (jak sam się określa), autor „Rozmówek śląsko-angielskich na wesoło".