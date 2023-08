Afera w opolskim technikum. Dyrektor i wicedyrektor z zarzutami za wyłudzenie pieniędzy ze szkoły. Te lekcje odbyły się jedynie w dzienniku

Lekcje, których nie było

Według ustaleń prokuratury, oboje oskarżeni mieli na przestrzeni pół roku, od grudnia 2021 r. do lipca 2022 r., fikcyjnie potwierdzać przeprowadzenie zajęć lekcyjnych, które nigdy nie miały miejsca. Te sfałszowane dokumenty były podstawą do wypłacania im dodatkowego wynagrodzenia.

Oskarżeni chcą dobrowolnie poddać się karze

Akt oskarżenia, zawierający dokładne dowody i ustalenia śledztwa, trafił teraz do Sądu Rejonowego w Opolu. W odpowiedzi na pytanie o karę, jaka grozi oskarżonym, rzecznik prokuratury wyjaśnił, że do aktu oskarżenia dołączono także wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, co jest nazywane "dobrowolnym poddaniem się karze".