Mieszkaniec Nysy zgłosił policji, że pobili go obcokrajowcy. Ale to jego sąd skazał za wywołanie bójki

W śledztwie Paweł T. zeznał, że dwaj nieznani mu napastnicy szukali bez żadnej przyczyny zaczepili go i usiłowali uderzyć, więc musiał się bronić przed napaścią. Udało się im jednak przewrócić go na ziemię, skopać, a jeden z mężczyzn groził mu śmiercią. Po zajściu Paweł T. miał stłuczoną głowę i drobne rany wargi. Lekarz uznał jego obrażenia ciała za lekkie, trwające krócej niż 7 dni. Prokuratura dała wiarę zeznaniom Pawła T. i skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm Gruzinom. Sprawa trafiła na wokandę Sądu Rejonowego w Nysie. Z wyjaśnień złożonych przez obu oskarżonych wynikało jednak, że to pijany Paweł T. był stroną agresywną. Zaczepiał i popychał obcokrajowców, wyzywał ich obraźliwie. Doszło do bójki, w której aktywnie uczestniczyły obie strony zajścia, a postronni próbowali ich rozdzielić.