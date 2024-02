Akcja poszukiwawcza w Głuchołazach. Kuracjuszka poszła na spacer i po zmroku straciła orientację

Kobieta przyjechała do głuchołaskiego szpitala MSWiA. Pacjenci tego szpitala przebywający na rehabilitacji często po zajęciach samodzielnie chodzą do sąsiedniego parku. W piątek 8 lutego pomimo deszczowej pogody kobieta także postanowiła skorzystać ze spaceru. Poszła do zdrojowej części miasta, a potem aleją spacerową zawędrowała do lasu w rejonie ścieżki rowerowej prowadzącej do granicy i do czeskich Mikulovic. Nie zorientowała się jednak, że o tej porze roku ok. 17 robi się całkowicie ciemno i w pewnej chwili straciła orientację w terenie.

Na szczęście miała przy sobie telefon komórkowy i zadzwoniła na numer alarmowy 112. Ponieważ w terenie przygranicznym przejęła ją czeska sieć telekomunikacyjna, dodzwoniła się do centrum powiadamiania ratunkowego w Ołomuńcu. Służby są jednak przygotowane na taką ewentualność i informacja o zaginionej szybko trafiła do polskiej straży i policji.