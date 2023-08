Akcja Straży Granicznej. 25 ludzi w busie. Kolejna wpadka nielegalnych imigrantów na autostradzie A4 koło Gogolina

- Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że cudzoziemcy nie posiadają żadnych dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium Polski – mówi ppor. SG Szymon Mościcki. - Wszyscy zostali zatrzymani i przy wsparciu policjantów oraz funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej przewiezieni do Placówki Straży Granicznej, gdzie obecnie prowadzone są z nimi dalsze czynności.

Wszystkich 25 imigrantów jechało w bardzo trudnych warunkach ze Słowacji do Niemiec. Busem kierował obywatel Mołdawii. Prawdopodobnie w najbliższym czasie do sądu trafi wniosek o umieszczenie go w tymczasowym areszcie.

Za organizowanie przemytu ludzi przez granicę grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Emigranci, wśród których są nieletni chłopcy, będą odwiezienie na granicę słowacką albo zobowiązani do samodzielnego opuszczenia Polski.

Od końca lipca to 4 transport emigrantów, głównie z Syrii, zatrzymanych przez Śląski Oddział SG. W sumie ujęto blisko 90 emigrantów bez wymaganych pozwoleń.