Opolskie wysoko na "alkoholowej mapie Polski". Zarekwirowano u nas już 40 samochodów

Pod uwagę wzięto statystyki za 2023 rok. Na niechlubnym podium województw, które uzyskały najwyższy współczynnik zatrzymanych nietrzeźwych kierowców w przeliczeni na 10 tysięcy mieszkańców, uplasowały się: kujawsko-pomorskie – (7113 nietrzeźwych, współczynnik 35,4 ), dolnośląskie (10078, 34,9) i świętokrzyskie (4092, 34,7).

Opolszczyzna zajęła piąte miejsce. W ubiegłym roku policja zatrzymała na opolskich drogach 2991 nietrzeźwych kierowców, co dało współczynnik 31,7.

Mimo iż lokata jest wysoka i na pewno nie stanowi powodu do dumy, pocieszające jest to, że liczba nietrzeźwych kierowców w 2023 roku w porównaniu do dwóch poprzednich lat była niższa.

Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, w 2021 roku zatrzymano ogółem 3620 nietrzeźwych kierujących, a w 2022 było ich 3298.Natomiast w tym roku do policyjnych statystyk trafiło już 718 kierowców na podwójnym gazie (dane na 21 kwietnia). W tym samym okresie roku ubiegłego było ich 856.