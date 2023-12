Aktorzy amatorskiego teatru znów zachwycili widzów. Tym razem zagrali w sztuce Mayday

Wejściówki na spektakl były darmowe i rozeszły się w niecały kwadrans. Publiczność nagrodziła aktorów: Beatę Wietechę-Gwozdecką, Monikę Bielską, Dominikę Nazarkiewicz, Natalię Grabowską, Weronikę Okaj, Krzysztofa Zabłockiego, Macieja Sitka i Michała Szachnowskiego owacjami na stojąco.

- To pokazuje, że ten projekt jest potrzebny. Realizujemy go po to, aby dać szerszej publiczności bezpłatny dostęp do sztuki teatru – tłumaczy Michał Szachnowski. - Każdy ma prawo zdobyć bilet na nasze przedstawienie i przyjść na spektakl, być z nami i nie martwić się o to, że zakup biletu nadszarpnie budżet domowy.