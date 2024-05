Ależ to były Piastonalia 2024 w Opolu. Na After Party działy się szalone rzeczy! Mirosław Dragon

Koncerty, konkursy i zabawy, barwna żakinada na ulicach miasta, a do tego każdego dnia After Party aż do białego rana - ta wyglądały tegoroczne Piastonalia w Opolu. Zobaczcie w naszej galerii, co tam się działo.